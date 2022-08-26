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32 минуты назад

Украинское информагентство обвинило Euronews в пророссийской позиции

Газета.Ru

Украинское информационное агентство УНИАН обвинило телеканал Euronews в пророссийской позиции при освещении событий на Украине, сообщает РИА «Новости».

На Украине обвинили Euronews в пророссийской позиции
Фото: Laurent Cipriani/APLaurent Cipriani/AP

«Euronews продолжает отрабатывать задачи кремлевской пропаганды: подбор материалов, текстов и общая позиция русскоязычной редакции выглядит не просто необъективной, а откровенно пророссийской», — говорится в статье.

По данным УНИАН, в материалах Euronews необъективно рассказывается об опасности обстрелов Запорожской АЭС.

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Редакция Euronews ранее заявляла, что «предоставление объективных беспристрастных новостей для аудитории было и остается целью Euronews во всех ее языковых редакциях».

В марте Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайту Euronews из-за «фейков» о военной операции РФ на Украине.

Прокуратура обвинила СМИ в систематическом размещении «недостоверной информации» об операции, а также информации с призывами к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых «с нарушением установленного порядка на территории России».

В мире,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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