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12 минут назад

Стало известно, когда инспекторы МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС

Елена Прошина

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии посетят Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стало известно, когда инспекторы МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника газеты, миссия МАГАТЭ «почти наверняка» посетит ЗАЭС в начале следующей недели. При этом он отметил, что детали визита пока еще обсуждаются, идут «лихорадочные» приготовления к нему.

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В Wall Street Journal добавили, что инспекторы МАГАТЭ могут доставить на станцию запасные части, устройства радиационного контроля и другие необходимые средства.

Россия уже давно выражала готовность принять на ЗАЭС миссию МАГАТЭ, однако Москве и Киеву не удавалось прийти к соглашению по данному вопросу. Накануне страны дали гарантии безопасности агентству.

В мире,МАГАТЭ,
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