В Киеве допустили возможность обязательной эвакуации

«Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района, или всего города. Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации», — сказал Ткачук.