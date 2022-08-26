В Киеве допустили возможность обязательной эвакуации

В Киеве проводятся учения по обязательной эвакуации жителей из всего города или его отдельных районов. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Романа Ткачука.
Отмечается, что пока никаких решений о принудительной эвакуации жителей столицы Украине не принималось, и жители города сами принимают решение оставаться в городе.
«Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района, или всего города. Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации», — сказал Ткачук.