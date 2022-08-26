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25 минут назад

В Киеве допустили возможность обязательной эвакуации

Газета.Ru

В Киеве проводятся учения по обязательной эвакуации жителей из всего города или его отдельных районов. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Романа Ткачука.

В Киеве допустили возможность обязательной эвакуации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что пока никаких решений о принудительной эвакуации жителей столицы Украине не принималось, и жители города сами принимают решение оставаться в городе.

Украина готовилась к военному конфликту с РФ с 2019 года

«Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района, или всего города. Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации», — сказал Ткачук.

В мире,Роман Ткачук,
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