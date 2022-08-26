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23 минуты назад

Экстремальная жара пришла в Китай

Елена Прошина

Рекордная жара в +45 градусов добралась до Китая. Об этом сообщает газета The New York Times.

Экстремальная жара и засуха привела к тому, что уровень воды в реки Янцзы, которая является самой длинной и полноводной рекой в Евразии, местами достиг рекордно низких значений за всё время наблюдений. Полностью пересохли десятки притоков, а крупнейшее пресноводное озеро Китая Поянху обмелело на 75%.

Кроме того, засуха и нехватка воды привели к перебоям с поставками грузов, росту цен и остановке некоторых предприятий.

Уходящее лето выдалось рекордно жарким не только в Китае. Синоптики предупреждают, что до 29 августа в Москве и Подмосковье ожидается аномально жаркая погода. Служба МЧС просит жителей московского региона соблюдать внимательность и осторожность.

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