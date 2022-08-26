"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины

В Ирландии группа подростков избила 14-летнего украинца, гулявшего с подругой. Мальчика госпитализировали в больницу, где ему провели операцию. Об этом сообщает Westmeath.

По данным издания, украинцы гуляли, когда к ним подошли шесть предположительно уроженцев из стран Прибалтики. По словам пострадавших, во время инцидента нападавшие кричали «отправляйтесь домой, украинцы». В результате нападения юноше сломали челюсть. Отмечается, что девушку не тронули.

«Некоторые из группы были ирландцами, а некоторые, как предполагается, были либо латышами, либо литовцами. Семья говорит, что, благодаря свидетелям, им удалось установить личности нападавших», — сказано в сообщении.

Семья пострадавшего заявила, что подаст в суд на нападавших. Кроме того, местная полиция начала расследование данного инцидента.