Европейцев предупредили о дефиците туалетной бумаги

«В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, которые также могут повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках, поскольку будут иметь место значительные ежедневные производственные потери», — говорится в сообщении. Компания подчеркнула, что высокая цена на энергию затрудняет бизнес на всех европейских рынках.