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1 час назад

Таджикистан пообещал помочь населению Афганистана

Газета.Ruиещё 2

Власти Таджикистана готовы оказать гуманитарную помощь жителям Афганистана. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщается на сайте главы государства.

Таджикистан пообещал помочь населению Афганистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Рахмон обсудил международную помощь афганцам с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

«Таджикская сторона подчеркнула готовность широко использовать свои материально-технические возможности для оказания такой [гуманитарной] помощи народу Афганистана», — сказал Рахмон.

Кроме того, лидер Таджикистана и Шахид выступили за совместную борьбу стран ООН с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва на фоне ситуации в Афганистане повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии.

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