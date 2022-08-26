Таджикистан пообещал помочь населению Афганистана

Власти Таджикистана готовы оказать гуманитарную помощь жителям Афганистана. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщается на сайте главы государства.

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Отмечается, что Рахмон обсудил международную помощь афганцам с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

«Таджикская сторона подчеркнула готовность широко использовать свои материально-технические возможности для оказания такой [гуманитарной] помощи народу Афганистана», — сказал Рахмон.

Кроме того, лидер Таджикистана и Шахид выступили за совместную борьбу стран ООН с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.