Таджикистан пообещал помочь населению Афганистана

Власти Таджикистана готовы оказать гуманитарную помощь жителям Афганистана. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщается на сайте главы государства.
Отмечается, что Рахмон обсудил международную помощь афганцам с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.
«Таджикская сторона подчеркнула готовность широко использовать свои материально-технические возможности для оказания такой [гуманитарной] помощи народу Афганистана», — сказал Рахмон.
Кроме того, лидер Таджикистана и Шахид выступили за совместную борьбу стран ООН с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва на фоне ситуации в Афганистане повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии.