Первые в Европе: В Косово начали отключать электричество

В Европе начались веерные отключения электричества из-за обострения энергетического кризиса, пишет Bloomberg.

Первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово. Электричество в населенных пунктах стали отключать на 120 минут каждые шесть часов. Исключение действует только для критически важных объектов инфраструктуры, например для больниц.

Видео дня

Издание отмечает, что отключения электроэнергии могут сдержать рост экономики Косово. Она входит в число беднейших стран Европы. В целом власти многих стран, от Великобритании до Болгарии, разрабатывают планы по отключению электричества, чтобы экономить ресурсы зимой. Из-за высоких цен на энергоносители страны еврозоны вступают в рецессию в третьем квартале этого года.

Эксперты считают, что в третьем квартале снижение совокупного объема ВВП 19 стран еврозоны составит 0,1 процента. В четвертом квартале экономика может упасть на 0,2 процента. Оптовые цены на энергоносители за последние пять лет взлетели более чем в десять раз в сравнении со средними сезонными.

Между тем с 1 октября цены на электроэнергию для среднестатистических домохозяйств в Великобритании поднимутся на 80 процентов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европу ожидает катаклизм и отключение электричества на фоне мирового энергетического кризиса. Его слова приводит ТАСС.

В обращении к нации после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии Вучич предрек Европе катаклизм при нехватке электричества .

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон предупредил своих граждан, что прошло время благосостояния, что очевидно. <...> Мы каждый день боремся [с кризисом], и я вам скажу, что самые крупные страны Европы столкнутся с отключениями электричества. <...> В Вене, насколько я понял, останавливают бизнес с декабря-января, потому что счета за электричество выросли в 4 раза. Будет катаклизм», — спрогнозировал глава государства.

Ранее Вучич напомнил о прекращении поставок российской нефти в Сербию. Это произойдет 1 ноября из-за санкций, введенных Евросоюзом против Москвы.

«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями», — напомнил политик.

Ни одна европейская страна не может выдержать сегодняшний энергетический кризис, в частности текущие цены на газ. Такое заявление в пятницу сделал президент Сербии Александар Вучич, открывая ярмарку слив в городе Осечина. Трансляцию вело агентство Tanjung.

"Нас ожидают проблемы этой зимой, верней, уже этой осенью из-за конфликта на Украине, из-за того, что уже и описать невозможно. Уже сегодня, покупая газ, вы не можете купить дешевле, чем за $4 тыс. Если цена на рынке 3,3 тыс. [долларов], то это 4-4,1 тыс. [долларов] со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами. В Европе нет страны, которая могла бы это выдержать", - заявил Вучич.

Ранее глава республики сообщил, что в предстоящие восемь месяцев Сербия будет находиться в режиме необъявленного чрезвычайного положения, ситуация в стране самая тяжелая за 10 лет. Президент отметил, что из-за жары прекратилась выработка электроэнергии в области гидроресурсов, а цена на энергоносители растет. По его словам, Белграду все труднее справляться с такой ситуацией, учитывая, что дешевый российский газ покрывает только 62% потребностей страны.

Вучич прогнозировал, что биржевая цена на газ предстоящей зимой может достичь $6 тыс. за 1 тыс. куб. м. Ранее он проинформировал, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным договорился по основным вопросам газового контракта. Договор будет подписан на три года, цена будет рассчитана по нефтяной формуле, стоимость 1 тыс. куб. м газа составит от $360 до $410. По словам Вучича, цена за 2,2 млрд куб. м газа является лучшей в Европе, остается вопрос цены за дополнительные объемы - 800 млн куб. м.

Председательствующая в ЕС Чехия созовет внеочередную встречу министров энергетики Евросоюза, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала в своем Twitter.

"По договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы, как государство — председатель ЕС, в ускоренном порядке созовем заседание Совета министров по вопросам энергетики. На этом заседании будут рассмотрены конкретные чрезвычайные меры по решению энергетической ситуации", - написал он.

Ведущие газовые импортеры стран Евросоюза полагают, что для борьбы с энергетическом кризисом Норвегии следует поставлять данное голубое топливо в сообщество по цене ниже рыночной, сообщала ранее газета Financial Times. В материале говорится, что руководители компаний Евросоюза, которые импортируют газ из Норвегии, все чаще говорят, что стране "следует согласиться на экспорт газа по сниженной цене".

Средняя стоимость электроэнергии на 26 августа в ряде государств Евросоюза превысила отметку в €700 евро за мВт/ч или вплотную приблизилась к ней. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Это максимальные показатели цен на электричество в Европе за всю историю.

Так, цена мВт/ч на сутки вперед в Австрии по состоянию на 15:48 мск составила €707,23, в Бельгии — €700,41, во Франции — €706,32. Чуть ниже показатели в Нидерландах — €693,83, Дании — €699,44, в норвежском Кристиансанне — €647,13. Накануне, 24 августа в этих странах средняя стоимость электричества не превышала примерно €630 евро за мВт/ч.

Bloomberg связал резкое повышение цен на электроэнергию в Европе с отключением во Франции и Германии атомных реакторов.

Кроме того, на кризисную ситуацию по-прежнему оказывает давление сокращение поставок российского газа в связи с техническим обслуживанием турбин трубопровода «Северный поток — 1». В «Газпроме» ранее сообщили, что СП-1 приостановит работу на три дня — с 31 августа по 2 сентября.

23 августа цены на электроэнергию в Германии впервые превысили €700, увеличившись с начала месяца на 25%. Данный показатель примерно в 14 раз превышает среднесезонные цифры за последние пять лет.

В Испании в последние два года счета за ЖКХ растут как на дрожжах. Одно только электричество, которое используется и для освещения, и обогрева, обходится в разы дороже, чем прежде. В марте стоимость электроэнергии установила исторический рекорд: в среднем испанские домохозяйства уплатили за свет по 176 евро (в два раза больше, чем годом ранее). В теплые летние месяцы счета несколько уменьшились: в июле они в среднем составили 142 евро, но и это на 67% больше прошлогоднего показателя.

Во Франции, для примера, у одного из поставщиков электроэнергии тариф составляет 17 евроцентов за кВт/ч. К показателям счетчика также добавляется фиксированная плата, которая составляет 100-150 евро в год, и налоги. Семья из четырех человек, согласно статистике, тратит на электричество в год 2750-3500 евро (или 239-290 евро в месяц). Для средней французской семьи это весьма чувствительные траты.

В Великобритании тарифы, как пишет телеканал CNN, растут даже быстрее, чем в странах континентальной Европы. Так, электричество с начала года подорожало на 54%, а газоснабжение - на 96%. Прогнозируется, что по итогам года средний рост счетов на Альбионе составит до 80%, в то время как в странах еврозоны - 40%. В результате к январю средний годовой счет за электричество в Великобритании может вырасти до 330 фунтов стерлингов (в пересчете на рубли - 23 тыс).

Между тем газета New York Post рассказала о паре итальянцев из Триеста, которые придумали способ экономить на дорожающей коммуналке, с тем чтобы поменьше загрязнять окружающую среду. В частности, пара использует для питья и готовки ту воду, которой до этого моется в душе, предварительно пропуская ее через угольные фильтры.

Европейцы все больше экономят на потреблении электроэнергии и коммунальных услугах из-за роста цен на ресурсы, который возник из-за антироссийских санкций. Об этом пишут аналитики Reuters.

Сообщается, что европейцы стали тратить рекордные доли своих бюджетов на электроэнергию и бытовые услуги. Это вынуждает людей резко сокращать использование бытовой техники, мыться на работе, чтобы не получать большие счета за воду и отказываться от кондиционеров и вентиляторов, несмотря на жаркую погоду.

В Reuters подчеркивают, что с начала 2022 года цены на газ в Европе выросли на 550 процентов. Стоимость энергии для британских потребителей вырастет на 80 процентов с октября 2022 года, в результате чего среднегодовые счета домохозяйств вырастут до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов).