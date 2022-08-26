Пока вы не уснули: слежка за военными ВСУ и изменение условий въезда иностранцев в РФ

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Разведка ФРГ заподозрила РФ в слежке за обучением военных ВСУ

Немецкая военная контрразведка считает, что российские спецслужбы могли следить за подготовкой военнослужащих Украины, обучающихся в Германии использованию западных боевых систем. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в районе военных баз в Идар-Оберштайне и Графенвёре, где немецкие и американские специалисты обучают украинцев, были замечены "подозрительные машины", из которых, как предполагается, велось наблюдение за подъездами к казармам.

Также над полигонами заметили несколько мини-беспилотников с камерами.

Медведев анонсировал изменение условий въезда иностранцев в РФ

Новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев готовится в России. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По его словам, целый ряд вопросов в этой сфере носят системный характер и для их решения нужен комплексный подход.

"Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", - сказал зампред СБ.

Шольц высказался о поставках оружия для ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине оружие, с помощью которого можно нанести удары по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шольца, немецкие власти хотят избежать дальнейшего развития конфликта на Украине. Он напомнил, что ранее президент США Джо Байден заявил, что не будет поставлять дальнобойное оружие для обстрелов России.

«Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — сказал глава правительства ФРГ.

Военнообязанным украинцам разрешат покинуть страну с одним условием

Некоторые категории призывников на Украине смогут выехать из страны при внесении задатка в 200 тыс. гривен (более 320 тыс. рублей). Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Он отметил, что массовых поблажек до окончания военных действий не будет, поскольку мужчины нужны на Украине для обороны. При этом Арестович считает, что отъезд призывников будет не таким массовым, как считают некоторые.

СБУ предъявила обвинения Кадырову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в военных преступлениях в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, назвав его причастным к операциям Войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Также было объявлено о подозрениях в адрес замглавы управления войск нацгвардии РФ по Чечне Даниила Мартынова и командира батальона «Юг» Хусейна Межидова.

В СБУ утверждают, что в феврале-марте 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием «отдельных военных операций» этих подразделений, «отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей».

На Украине рассказали о состоянии Запорожской АЭС после ЧП

В украинской госкомпании «Энергоатом» заявили, что утром в пятницу, 26 августа, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается отключенной от энергосетей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия. При этом электричество есть в Херсонской и Запорожской областях Украины, которые находятся под контролем союзных сил.

«По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети», — говорится в сообщении «Энергоатома».

«Послание Пекину»: прибывшая на Тайвань сенатор США сделала заявление

Сенатор США Марша Блэкберн, посетившая Тайвань, написала в Twitter, что её визит на остров является посланием для Пекина — США будут «защищать свободу во всём мире».

«Я прибыла на Тайвань, чтобы отправить послание Пекину — мы не потерпим издевательств и будем твёрдо защищать свободу во всем мире и не позволим никому совершать действий, которые нанесут ущерб нам и нашим союзникам» — заявила она.

При этом сенатор использовала традиционные китайские иероглифы, которые приняты на Тайване в качестве официальной письменности.

Популярного российского блогера заподозрили в шпионаже

соцсети

В Москве суд заочно арестовал Светлану Тимофееву, проходящую по делу о незаконном доступе к гостайне. Ее имя и дата рождения совпадают с данными популярного российского блогера-фотографа Ланы Сатор, задержанной в Албании возле военного завода в Грамши 21 августа.

В Мещанский районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении некой Тимофеевой С.В., передает РБК. Следствие попросило арестовать ее. Тимофееву объявили в международный розыск.

Сюткин заменил Киев городом РФ в песне "Московский бит"

Певец Валерий Сюткин во время выступления в московском «Главклубе» поменял строчку с упоминанием Киева в песне «Московский бит». Об этом пишет Телеграм-канал «Говорит Москва».

Теперь вместо упоминания Киева, артист поет про Сочи.

«Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Сочи (ранее было Киев, – прим.) и Магадан, Пенза и Ереван», - поется теперь в знаменитом хите.

Китайский автоконцерн передумал сотрудничать с УАЗом

Китайский автоконцерн Chery решил отказаться от проекта по локализации производства с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Компания передумала сотрудничать с УАЗом из-за его попадания в санкционный список ЕС в начале июня.