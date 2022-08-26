В Латвии пропал подлежащий сносу памятник советским воинам

В Алуксненском крае Латвии исчез памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые разгромили фашистских захватчиков в 1944 году.

Монумент входил в перечень мемориалов, которые власти страны намерены снести. О пропаже памятника сообщил представитель самоуправления латышского региона Эвиту Аплоку, передают «Известия».

Он отметил, что от монумента осталось только основание. По словам Аплоку, самоуправление Алуксненского края составило соответствующий акт и сообщило об установленном факте государственной полиции.

Ранее в Риге снесли 79-метровый памятник Освободителям, возведенный в 1985 году в честь погибших в боях за столицу Латвии. Работы по его демонтажу продолжались в течение трех дней. При этом сотни жителей Риги протестовали против сноса монумента. Всего власти Латвии намерены уничтожить девять памятников в стране.