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7 минут назад

Секретарь СНБО Данилов: Украина готовилась к военному конфликту с РФ с 2019 года

Газета.Ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны готовились к военному конфликту с Российской Федерацией с декабря 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Данилов: Украина готовилась к военному конфликту с РФ с 2019 года
Фото: ReutersReuters

По словам Данилова, Украина начала готовится к конфликту после 8-9 декабря 2019 года, когда президент страны Владимир Зеленский не согласился в Париже на условия РФ, Франции и Германии по компромиссным вариантам урегулирования ситуации в Донбассе.

«Мы на следующий день начали понимать, что большая война с РФ неминуема», — заявил секретарь СНБО.

Ранее Данилов заявил, что у Киева есть политическая воля принять серьезные решения и нанести удары по объектам на территории России.

По его словам, Украина при необходимости может ударить по российским объектам, которые ей угрожают.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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