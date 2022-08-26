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11 минут назад

Лукашенко посоветовал Европе напрягаться и работать

Российская Газета

Страны Евросоюза действительно столкнутся в ближайшее время с отсутствием изобилия, в том числе из-за того, что они лишились возможности приобретать российский газ по выгодным ценам. Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко дал совет Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Изобилия уже у них не будет. Не будет! Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку. Сейчас дурница закончилась", - цитирует главу республики агентство БЕЛТА.

Лукашенко обратил внимание на то, что Европа "прилично вложилась в украинскую авантюру".

"Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег - это сейчас все вылазит. Поэтому проблем много и изобилия у них, действительно, больше не будет. Надо раздеваться, напрягаться и работать", - подчеркнул президент Беларуси.

Он также отметил, что в обозримом будущем ЕС может столкнутся с другими проблемами, напомнив о недавнем предложении из Польши, где считают возможным распустить Евросоюз. По мнению Лукашенко, все только начинается и в ближайшие годы мир в целом станет другим.

"Идет переформатирование мира", - заключил Лукашенко.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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