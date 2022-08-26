В офисе Зеленского назвали переговоры с РФ «смертным приговором»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что возобновление переговоров с Россией стало бы «смертным приговором» для Украины. Об этом он сказал в интервью The Hill.
Подоляк подчеркнул, что поставки западного оружия позволяют Киеву противостоять попыткам России начать переговоры.
«Президент [Украины Владимир] Зеленский однозначно против [переговоров], и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски», - заявил чиновник.
По его мнению, Россия воспользовалась бы любой паузой в боевых действиях, чтобы ремобилизоваться и начать усиленное наступление.
Ранее в США объявили о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда долларов.
«Это означает, что мы будем в состоянии сейчас контратаковать, перейти в контрнаступление», - сказал Подоляк.
Ранее Подоляк заявил, что переговоры с Россией сейчас не выгодны ни Киеву, ни ЕС. По его мнению, пока они могут привести лишь к временному перемирию, а не к завершению конфликта.
В таких условиях Европе пришлось бы долгое время вкладывать в страну большие средства, чтобы поддерживать ее «в жизнеспособном состоянии», считает Подоляк.