У Соединенных Штатов есть стратегия в Юго-Восточной Азии в отношении Китая
. И это стратегия эскалации напряженности. В рамках этой стратегии делаются какие-то шаги, даже символические, например, визит рядового сенатора или конгрессмена на Тайвань, которые бы не просто поддерживали, но и усиливали эту напряженность.
Эта напряженность нужна для того, чтобы сформировать там достаточно устойчивую коалицию, которая пока существует на базе двусторонних Соединенных Штатов с Тайванем, с Японией
, с Южной Кореей
и рядом других государств. Но США нужна коалиция, которая могла бы приобрести форму военно-политического блока, то есть та коалиция, участие в которой было бы со стороны других государств как минимум политически обязательным, а в военном отношении желательным. Для этого требуется создание соответствующей политико-психологической и дипломатической атмосферы, чем, собственно, Вашингтон и занимается. Потому что в нормальных условиях развития отношений США и Китая, которые были до этого, при том огромном торговом обмене, который существует между США и Китаем, говорить об усилении напряженности трудно. Поэтому, с одной стороны, требуется сохранять достаточно устойчивое военно-политическое равновесие с Китаем, не переходя к открытым военным действиям, с другой - нагнетать эскалацию с тем, чтобы максимально подготовиться и использовать как минимум эту подоплеку в целях политико-психологического давления.
В США существует теория, она, в общем, правильная, которая говорит о том, что военная сила может быть использована в трех формах: в форме прямого применения, со стрельбой, использование угроз и та форма, когда создается политико-психологический фон. И вот эта форма создания политико-психологического фона наиболее эффективна. То есть военная сила не применяется, рисков нет. Политико-дипломатические угрозы используются редко, а вот создание такого фона очень благоприятно для действий в экономической, торговой, финансовой и других областях, что, собственно, Соединенным Штатам и нужно. Они создают политико-психологическую угрозу для Китая.
О вероятности военного конфликта между Китаем и США
Военные риски есть всегда. Как может развиваться тот или иной военный конфликт - не знает никто. Есть цитата Дуайта Эйзенхауэра
, который в свое время был главнокомандующим, в том числе и на том театре военных действий, будучи президентом США, который сказал: «Планы ничего не стоят, но планирование стоит дорого». И эта фраза - «планирование стоит дорого» - многое объясняет. Поэтому планировать стоит все, в том числе и военные операции, и они могут быть. Но желательно обойтись без них посредством политико-психологического давления. Поэтому оперативные планы есть всякие, в том числе и по использованию стратегического ядерного оружия против Китая. Но риски достаточно высоки, и издержки огромны, в том числе с точки зрения торговых отношений Китая и США, которые просто фантастически большие. Поэтому нанести им угрозу ни Китай, ни американцы не хотят. Но, с другой стороны, они не хотят использовать военную силу, чтобы подвинуть друг друга с тех или иных позиций. В данном случае совершенно очевидно, что американцы хотят добиться от Китая серьезных уступок в финансово-экономической и торговой областях.