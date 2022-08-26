Директор Центра военно-политических исследований МГИМО , доктор исторических наук Алексей Подберезкин на фоне очередного визита официального представителя США - сенатора Марши Блэкберн - на Тайвань рассказал о стратегии Вашингтона в его отношениях с Пекином. Эксперт отметил, что США нацелены на формирование в Юго-Восточной Азии коалиции, которая могла бы приобрести форму военно-политического блока, а также на давление на Пекин посредством политико-психологических угроз.

Ранее сенатор США Марша Блэкберн, посетившая Тайвань, заявила, что её визит на остров является посланием для Пекина. «Я прибыла на Тайвань, чтобы отправить послание Пекину — мы не потерпим издевательств и будем твёрдо защищать свободу во всем мире и не позволим никому совершать действий, которые нанесут ущерб нам и нашим союзникам» — написала она в Twitter.