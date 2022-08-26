В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
17 минут назад

В МГИМО рассказали о стратегии США в отношениях с Китаем

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин на фоне очередного визита официального представителя США - сенатора Марши Блэкберн - на Тайвань рассказал о стратегии Вашингтона в его отношениях с Пекином. Эксперт отметил, что США нацелены на формирование в Юго-Восточной Азии коалиции, которая могла бы приобрести форму военно-политического блока, а также на давление на Пекин посредством политико-психологических угроз.

У Соединенных Штатов есть стратегия в Юго-Восточной Азии в отношении Китая. И это стратегия эскалации напряженности. В рамках этой стратегии делаются какие-то шаги, даже символические, например, визит рядового сенатора или конгрессмена на Тайвань, которые бы не просто поддерживали, но и усиливали эту напряженность.

Эта напряженность нужна для того, чтобы сформировать там достаточно устойчивую коалицию, которая пока существует на базе двусторонних Соединенных Штатов с Тайванем, с Японией, с Южной Кореей и рядом других государств. Но США нужна коалиция, которая могла бы приобрести форму военно-политического блока, то есть та коалиция, участие в которой было бы со стороны других государств как минимум политически обязательным, а в военном отношении желательным. Для этого требуется создание соответствующей политико-психологической и дипломатической атмосферы, чем, собственно, Вашингтон и занимается. Потому что в нормальных условиях развития отношений США и Китая, которые были до этого, при том огромном торговом обмене, который существует между США и Китаем, говорить об усилении напряженности трудно. Поэтому, с одной стороны, требуется сохранять достаточно устойчивое военно-политическое равновесие с Китаем, не переходя к открытым военным действиям, с другой - нагнетать эскалацию с тем, чтобы максимально подготовиться и использовать как минимум эту подоплеку в целях политико-психологического давления.

В США существует теория, она, в общем, правильная, которая говорит о том, что военная сила может быть использована в трех формах: в форме прямого применения, со стрельбой, использование угроз и та форма, когда создается политико-психологический фон. И вот эта форма создания политико-психологического фона наиболее эффективна. То есть военная сила не применяется, рисков нет. Политико-дипломатические угрозы используются редко, а вот создание такого фона очень благоприятно для действий в экономической, торговой, финансовой и других областях, что, собственно, Соединенным Штатам и нужно. Они создают политико-психологическую угрозу для Китая.


О вероятности военного конфликта между Китаем и США

Военные риски есть всегда. Как может развиваться тот или иной военный конфликт - не знает никто. Есть цитата Дуайта Эйзенхауэра, который в свое время был главнокомандующим, в том числе и на том театре военных действий, будучи президентом США, который сказал: «Планы ничего не стоят, но планирование стоит дорого». И эта фраза - «планирование стоит дорого» - многое объясняет. Поэтому планировать стоит все, в том числе и военные операции, и они могут быть. Но желательно обойтись без них посредством политико-психологического давления. Поэтому оперативные планы есть всякие, в том числе и по использованию стратегического ядерного оружия против Китая. Но риски достаточно высоки, и издержки огромны, в том числе с точки зрения торговых отношений Китая и США, которые просто фантастически большие. Поэтому нанести им угрозу ни Китай, ни американцы не хотят. Но, с другой стороны, они не хотят использовать военную силу, чтобы подвинуть друг друга с тех или иных позиций. В данном случае совершенно очевидно, что американцы хотят добиться от Китая серьезных уступок в финансово-экономической и торговой областях.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Ранее сенатор США Марша Блэкберн, посетившая Тайвань, заявила, что её визит на остров является посланием для Пекина. «Я прибыла на Тайвань, чтобы отправить послание Пекину — мы не потерпим издевательств и будем твёрдо защищать свободу во всем мире и не позволим никому совершать действий, которые нанесут ущерб нам и нашим союзникам» — написала она в Twitter.

В мире,Видео,Марша Блэкберн,Дуайт Эйзенхауэр,Алексей Подберезкин,МГИМО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители