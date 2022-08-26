Компании Латвии начали отказываться сносить советские памятники

Латвийские строительные компании отказываются участвовать в сносе советских памятников. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Как рассказал председатель Балвской краевой думы Янис Труповниекс, стоимость демонтажа одного из монументов в регионе оценили в 15 тыс. евро. Однако местные организации не берутся за работу, а предприятия из других регионов требуют оплату в четыре раза больше.
По мнению Труповниекса, они могут бояться уголовных дел со стороны РФ, или же понимают, что перенос и снос мемориальных комплексов могут воспринимать в обществе неоднозначно.
«Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», — добавил он.
Напомним, что после начала спецоперации Латвия заняла антироссийскую позицию. Вопрос о сносе советских памятников был поднят после 9 мая — тогда в канун Дня Победы жители Риги начали приносить цветы к памятнику Освободителям Риги. Администрация города восприняла их жест памяти негативно и стала убирать цветы, а после и вовсе решила снести монумент. Демонтаж завершился 26 августа — сегодня рабочие обрушили основную колонну комплекса.
Аналогичные мероприятия по демонтажу советских монументах проходят и в Эстонии. Там накануне сняли с постамента танк Т-34 и увезли «на хранение» в неизвестное место.