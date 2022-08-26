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59 минут назад

«Голодаем»: британский пенсионер осудил Джонсона за помощь Украине

Алиса Селезнёва

Британские пенсионер в эфире радиостанции обрушился с критикой на премьер-министра Бориса Джонсона за то, что тот пообещал помощь Украине в разгар энергетического кризиса в стране, который поставит на грань голода сотни людей. Об этом пишет Express.

«Голодаем»: британский пенсионер осудил Джонсона за помощь Украине
Фото: ReutersReuters

По словам 70-летнего британца, этой зимой ему на фоне роста цен на энергоносители придется голодать, чтобы позволить себе платить за отопление.

«Не очень приятно со стороны мистера Джонсона слышать, что мы должны терпеть все повышения цен, в то время как он зарабатывает 150 000 фунтов стерлингов в год. Для него это пустяки, а я получаю пенсию в размере 730 фунтов стерлингов в месяц», - отметил он.

Пенсионер подчеркнул, что его пугает предстоящие осень и зима, и он рад, что Джонсон, оказывающий поддержку Украине, уходит.

После череды скандалов Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он будет исполнять свои обязанности до выборов нового главы правительства и лидера Консервативной партии, которые должны будут пройти осенью.

При этом в Великобритании на фоне санкционного давления на Россию из-за украинского кризиса наблюдается существенный рост стоимости жизни и ожидается резкое повышение тарифов на электроэнергию и отопление в преддверии зимнего сезона. Несмотря на это, Борис Джонсон предложил выделить Украине дополнительные 54 миллиона фунтов стерлингов военной помощи

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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