Байден решил создать должность посла США в Арктике

Отмечается, что Госдеп официально объявит о введении новой должности 26 августа, после чего это решение еще должен будет утвердить Сенат. Новый посол будет работать с партнерами из арктических и неарктических стран, а также с коренными народами и парламентом, компаниями и НКО США. Информации о первом возможном представителе США в Арктике пока нет.