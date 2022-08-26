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58 минут назад

Байден решил создать должность посла США в Арктике

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден решил создать должность посла в Арктике из-за нарастающей борьбы в регионе с Россией и Китаем. Об этом сообщает Politico.

Байден решил создать должность посла США в Арктике
Фото: SpurdoSpardeBinSpurdoSpardeBin

Отмечается, что Госдеп официально объявит о введении новой должности 26 августа, после чего это решение еще должен будет утвердить Сенат. Новый посол будет работать с партнерами из арктических и неарктических стран, а также с коренными народами и парламентом, компаниями и НКО США. Информации о первом возможном представителе США в Арктике пока нет.

«Арктика представляет растущий интерес для Соединенных Штатов и их основных соперников из-за изменения климата. Хотя потепление в регионе может иметь катастрофические последствия для глобального повышения уровня моря, сокращение площади льда открыло новые судоходные пути и открыло возможности для добычи энергии», — пишут журналисты.

Они особо акцентировали внимание на то, что Россия расширяет свое военное присутствие в регионе, а Китай присматривается к Арктике, называя себя «приарктическим государством».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Китая и России в Арктике бросает вызов интересам альянса.

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