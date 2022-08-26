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39 минут назад

Лукашенко: «Я всегда восхищался Украиной»

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правящая верхушка на Украине – «нацики», а украинский народ - хорошие люди. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко: «Я всегда восхищался Украиной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

по словам главы государства, у него сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам, в том числе, живущим на западе. Он подчеркнул, что в них нет ничего плохого.

«Никакие они не "нацики". "Нацики" - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ (с Днем независимости. - прим.)», - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в его отношении к Украине смешались личные чувства и государственный взгляд. Он отметил, что его корни идут из Чернигова и Киева, а фамилия сама о себе говорит. Кроме того, он добавил, что Украина - это соседняя страна, а соседей не выбирают.

«Третье - это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной», - добавил Лукашенко.

В офисе президента Украины уже раскритиковали Лукашенко за поздравление с Днем независимости. Советник президента Михаил Подоляк заявил, что Лукашенко причастен к обстрелам Украины и отметил, что мир видит его помощь России. При этом он пообещал, что это не останется без последствий.

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