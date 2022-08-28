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59 минут назад

В Германии сообщили о нехватке свободного оружия для помощи Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Германия собирается помогать Украине так долго, как потребуется, но пока не может поставлять, все, что хотят в Киеве, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag.

В Германии заявили о нехватке свободного оружия для помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Разумеется, мне хотелось бы, чтобы война закончилась как можно скорее, но, к сожалению, приходится исходить из того, что следующим летом Украине все же понадобится новое тяжелое вооружение. Мы поддерживаем Украину финансово и военными средствами – до тех пор, пока это будет необходимо», – приводит ее слова ТАСС.

«Я понимаю, что украинцы хотят более быстрых и более крупных поставок. Но в наших запасах нет в массовом количестве готовых к доставке функционирующих, современных систем, которые нужны в данный момент. Также мы пообещали нашим партнерам в Прибалтике, что будем защищать каждый уголок территории НАТО», – добавила Бербок.

В пятницу канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».

Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.

В мире,Армия,Кристина Ламбрехт,Анналена Бербок,Олаф Шольц,НАТО,
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