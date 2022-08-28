В Германии заявили о нехватке свободного оружия для помощи Украине

«Разумеется, мне хотелось бы, чтобы война закончилась как можно скорее, но, к сожалению, приходится исходить из того, что следующим летом Украине все же понадобится новое тяжелое вооружение. Мы поддерживаем Украину финансово и военными средствами – до тех пор, пока это будет необходимо», – приводит ее слова ТАСС.