СБУ предъявила обвинения Кадырову

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Также было объявлено о подозрениях в адрес замглавы управления войск нацгвардии РФ по Чечне Даниила Мартынова и командира батальона «Юг» Хусейна Межидова.

В СБУ утверждают, что в феврале-марте 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием «отдельных военных операций» этих подразделений, «отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей».

Среди подозрений, предъявленных Кадырову СБУ, - «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины», а также оправдание и признание правомерными действий РФ на Украине.

Кадыров ранее сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» успешно выполняют в Донбассе задачи, поставленные российским руководством.