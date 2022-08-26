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49 минут назад

СБУ предъявила обвинения Кадырову

Мария Иванова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в военных преступлениях в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, назвав его причастным к операциям Войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщается на сайте СБУ.

СБУ предъявила обвинения Кадырову
Фото: ТАССТАСС

Также было объявлено о подозрениях в адрес замглавы управления войск нацгвардии РФ по Чечне Даниила Мартынова и командира батальона «Юг» Хусейна Межидова.

В СБУ утверждают, что в феврале-марте 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием «отдельных военных операций» этих подразделений, «отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей».

Среди подозрений, предъявленных Кадырову СБУ, - «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины», а также оправдание и признание правомерными действий РФ на Украине.

Кадыров заявил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения

Кадыров ранее сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» успешно выполняют в Донбассе задачи, поставленные российским руководством.

Глава Чечни отмечал, что чеченские военные вместе с подразделениями ЛНР и ДНР «не оставляют шанса нацистам и шайтанам на какие-либо успешные действия».

В мире,Даниил Мартынов,Рамзан Кадыров,Росгвардия,СБУ,
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