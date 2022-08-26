На Украине предъявили обвинения Рамзану Кадырову

Как утверждают в СБУ, были собраны «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым причастен Кадыров, а также заместитель начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Чеченской республике Даниил Мартынов и командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» Хусейн Межидов.

В СБУ заявили, что в феврале-марте 2022 Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, Мартынов 5 марта руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната и по его приказу были взяты в заложники около 500 человек сотрудников и пациентов, а по приказу Межидова в период с 25 февраля по 13 марта ы заложники захватили «почти двух сотен жителей Гостомеля».