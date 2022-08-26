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1 час назад

Вечеринки и первая любовь: опубликованы студенческие снимки Илона Маска

Александр Котлеткин

Бывшая возлюбленная Илона Маска разместила на аукционе коллекцию архивных фотографий бизнесмена. Снимки датируются 1994–1995 годом во время учебы Маска в университете Пенсильвании. Глава Space X в то время был студентом 1 курса и встречался с девушкой по имени Дженнифер Гвинн. Сейчас первая возлюбленная миллиардера решила продать старые фотокарточки, чтобы помочь получить образование своему приёмному сыну.

1/12 Бывшая возлюбленная Илона Маска разместила на аукционе коллекцию архивных фотографий бизнесмена
Фото: rrauction.com
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2/12 Снимки датируются 1994–1995 годом во время учебы Маска в университете Пенсильвании
Фото: rrauction.com
3/12 Глава Space X в то время был студентом 1 курса и встречался с девушкой по имени Дженнифер Гвинн
Фото: rrauction.com
4/12 Сейчас первая возлюбленная миллиардера решила продать старые фотокарточки, чтобы помочь получить образование своему приёмному сыну
Фото: rrauction.com
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5/12 «Меня привлёк его застенчивый характер. Тогда он был в моём вкусе. Он был очень серьёзным, сосредоточенным на учебе. Раньше он все время говорил об электромобилях», — поделилась воспоминаниями об отношениях с Илоном Маском его бывшая подружка
Фото: rrauction.com
6/12 На снимках молодой Маск работает за компьютером, развлекается с друзьями на вечеринках и позирует во время туристической поездке
Фото: rrauction.com
7/12 Также в коллекции есть несколько совместных фотографий с Дженнифер, подаренное ей небольшое золотое ожерелье с изумрудом и открытка с подписью: «С днем рождения, Дженнифер (также известная как Бу-Бу). С любовью, Илон».
Фото: rrauction.com
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«Меня привлёк его застенчивый характер. Тогда он был в моём вкусе. Он был очень серьёзным, сосредоточенным на учебе. Раньше он все время говорил об электромобилях», — поделилась воспоминаниями об отношениях с Илоном Маском его бывшая подружка.

На снимках молодой Маск работает за компьютером, развлекается с друзьями на вечеринках и позирует во время туристической поездке. Также в коллекции есть несколько совместных фотографий с Дженнифер, подаренное ей небольшое золотое ожерелье с изумрудом и открытка с подписью: «С днем рождения, Дженнифер (также известная как Бу-Бу). С любовью, Илон».

Каким был молодой Маск – в галерее «Рамблера».

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