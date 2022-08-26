Бывшая возлюбленная Илона Маска разместила на аукционе коллекцию архивных фотографий бизнесмена. Снимки датируются 1994–1995 годом во время учебы Маска в университете Пенсильвании. Глава Space X в то время был студентом 1 курса и встречался с девушкой по имени Дженнифер Гвинн. Сейчас первая возлюбленная миллиардера решила продать старые фотокарточки, чтобы помочь получить образование своему приёмному сыну.

Также в коллекции есть несколько совместных фотографий с Дженнифер, подаренное ей небольшое золотое ожерелье с изумрудом и открытка с подписью: «С днем рождения, Дженнифер (также известная как Бу-Бу). С любовью, Илон».

На снимках молодой Маск работает за компьютером, развлекается с друзьями на вечеринках и позирует во время туристической поездке

«Меня привлёк его застенчивый характер. Тогда он был в моём вкусе. Он был очень серьёзным, сосредоточенным на учебе. Раньше он все время говорил об электромобилях», — поделилась воспоминаниями об отношениях с Илоном Маском его бывшая подружка

Глава Space X в то время был студентом 1 курса и встречался с девушкой по имени Дженнифер Гвинн

«Меня привлёк его застенчивый характер. Тогда он был в моём вкусе. Он был очень серьёзным, сосредоточенным на учебе. Раньше он все время говорил об электромобилях», — поделилась воспоминаниями об отношениях с Илоном Маском его бывшая подружка.

На снимках молодой Маск работает за компьютером, развлекается с друзьями на вечеринках и позирует во время туристической поездке. Также в коллекции есть несколько совместных фотографий с Дженнифер, подаренное ей небольшое золотое ожерелье с изумрудом и открытка с подписью: «С днем рождения, Дженнифер (также известная как Бу-Бу). С любовью, Илон».