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1 час назад

Партия Шольца призвала прекратить вооружать Киев

Никита Бородкин

Группа депутатов Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступила за мирные переговоры с Россией и прекращение поставок техники Украине. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Spiegel, соответствующее письмо подписали несколько членов Бундестага, Европарламента и мэр Дортмунда.

Партия Шольца призвала прекратить вооружать Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению инициативной группы, продолжение конфликта на Украине приведет лишь к новым «смертям и разрушением». Прекращение огня же может стать отправной точкой для всеобъемлющих мирных переговоров.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ на это страны Запада ввели блокирующие санкции, и начали поставлять Киеву тяжелое вооружение.

Ограничения против российских энергоресурсов привели к нестабильной ситуации в Европе. Меры спровоцировали качок цен на сырьевые товары, который больше всего ударил по экономике стран Евросоюза.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,Европарламент,Бундестаг,ЕС,
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