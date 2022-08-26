Партия Шольца призвала прекратить вооружать Киев

Группа депутатов Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступила за мирные переговоры с Россией и прекращение поставок техники Украине. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Spiegel, соответствующее письмо подписали несколько членов Бундестага, Европарламента и мэр Дортмунда.

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По мнению инициативной группы, продолжение конфликта на Украине приведет лишь к новым «смертям и разрушением». Прекращение огня же может стать отправной точкой для всеобъемлющих мирных переговоров.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ на это страны Запада ввели блокирующие санкции, и начали поставлять Киеву тяжелое вооружение.