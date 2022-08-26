Лукашенко ответил Шольцу после слов о Путине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что российский президент Владимир Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии. Глава республики заявил, что не принимает всерьез такие слова, передает «Белта».
«Я знаю иную точку зрения Президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые. Все!» - подчеркнул Лукашенко.
Как сообщил ранее Шольц, Путин перед началом спецоперации на Украине заявил, что Украина и Белоруссия не могут быть независимыми государствами.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что формирование общего экономического и социального пространства в рамках Союзного государства России и Белоруссии - лучший ответ на западные рестрикции.