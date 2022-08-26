Лукашенко ответил Шольцу после слов о Путине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что российский президент Владимир Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии. Глава республики заявил, что не принимает всерьез такие слова, передает «Белта».

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«Я знаю иную точку зрения Президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые. Все!» - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщил ранее Шольц, Путин перед началом спецоперации на Украине заявил, что Украина и Белоруссия не могут быть независимыми государствами.