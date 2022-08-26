Украина перебила все линии электропередачи из ЗАЭС

Вооруженные силы Украины перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС, и возможности поставлять электроэнергию в настоящее время нет. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
25 августа уже произошло отключение Запорожской АЭС от энергосети. Оно было спровоцировано аварией на ЛЭП, которую, в свою очередь, вызвал пожар в охранной зоне ВЛ-750 кВ.
По словам Владимира Рогова, после того, как была перебита четвертая линия, «физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра».
«По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает [на Украину], нет физической возможности это делать», - пояснил он.
При этом ранее в Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС. В оборонном ведомстве предупредили, что ВСУ могут нанести удары артиллерией, а после возложат ответственность на Россию. Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что в случае происшествия на станции радиация накроет Польшу, Германию и Словакию.