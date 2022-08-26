Украина перебила все линии электропередачи из ЗАЭС

Вооруженные силы Украины перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС, и возможности поставлять электроэнергию в настоящее время нет. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова сообщает РИА Новости.

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25 августа уже произошло отключение Запорожской АЭС от энергосети. Оно было спровоцировано аварией на ЛЭП, которую, в свою очередь, вызвал пожар в охранной зоне ВЛ-750 кВ.

По словам Владимира Рогова, после того, как была перебита четвертая линия, «физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра».

«По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает [на Украину], нет физической возможности это делать», - пояснил он.