Папа Римский готов посетить Донбасс после визита в Россию

Папа Римский Франциск готов приехать в Донбасс после визита в Россию, предварительно намеченного на весну 2023 года, сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, он лично говорил об этом с понтификом. Как он отметил, папа Римский готов посетить Донецк или по пути в Москву, или обратно из Москвы. Он намерен посетить все места трагедий прошедших восьми лет, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду и помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте.

Кроме того, по словам Севастьянова, он готов встретиться с детьми-сиротами и мирными жителями, чтобы увидеть все лично.

"Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной и Западом в целом", — отметил собеседник агентства.