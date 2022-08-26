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22 минуты назад

Папа Римский готов посетить Донбасс после визита в Россию

Газета.Ru

Папа Римский Франциск готов приехать в Донбасс после визита в Россию, предварительно намеченного на весну 2023 года, сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Папа Римский готов посетить Донбасс после визита в Россию
Фото: ReutersReuters

По его словам, он лично говорил об этом с понтификом. Как он отметил, папа Римский готов посетить Донецк или по пути в Москву, или обратно из Москвы. Он намерен посетить все места трагедий прошедших восьми лет, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду и помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте.

Кроме того, по словам Севастьянова, он готов встретиться с детьми-сиротами и мирными жителями, чтобы увидеть все лично.

"Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной и Западом в целом", — отметил собеседник агентства.

По его словам, власти Украины активно приглашают понтифика посетить республику, но папа Римский намерен приехать в Киев уже после визита в РФ. Ранее в США выразили мнение, что папа Римский поддерживает мнение Москвы об ответственности НАТО за начало спецоперации России на Украине.

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