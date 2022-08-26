Сенатор США Марша Блэкберн, посетившая Тайвань, написала в Twitter, что её визит на остров является посланием для Пекина — США будут «защищать свободу во всём мире».

«Я прибыла на Тайвань, чтобы отправить послание Пекину — мы не потерпим издевательств и будем твёрдо защищать свободу во всем мире и не позволим никому совершать действий, которые нанесут ущерб нам и нашим союзникам» — заявила она.

При этом сенатор использовала традиционные китайские иероглифы, которые приняты на Тайване в качестве официальной письменности.

Американский сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн в четверг поздно вечером прибыла на Тайвань. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство острова.

В ходе визита, который заранее не анонсировался и продлится до субботы, политика примет глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. Также запланированы встречи с генеральным секретарем Совета по национальной безопасности Гу Лисюном, руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У и другими должностными лицами.

Это уже третий за месяц приезд на остров американских законодателей. 2-3 августа в Тайбэе побывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, что вызвало резкую реакцию Пекина, начавшего в ответ масштабные военные учения вокруг Тайваня. 14-15 августа на Тайвань нанесла визит делегация во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс).

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила американских политиков за серию визитов на остров, передает ТАСС. По ее словам, поддержка США усиливает решимость Тайбэя к укреплению своей обороны.

«В последнее время многие представители широкого круга общественности США посетили Тайвань. Эти доброжелательные шаги и твердая демонстрация поддержки укрепили решимость Тайваня защищать себя», — добавила Инвэнь на встрече с сенатором-республиканцем Маршей Блэкберн.

В свою очередь член верхней палаты конгресса США указала на поддержку Тайбэя со стороны «свободолюбивых наций». Она также назвала спорный остров «страной», отметив его стремление сохранить свою «независимость и свободу».

Блэкберн стала третьим американским законодателем, посетившим Тайвань — де-факто независимое государство — за последний месяц. Первой в начале августа на остров приехала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, чем вызвала крайне негативную реакцию со стороны Пекина, считающего регион неотъемлемой частью Китая. В ответ на поездку американской делегации КНР запустила масштабные военные учения вокруг острова, однако это не остановило последующие визиты политиков из США в Тайбэй.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что визит члена Сената Конгресса США Марши Блэкберн на Тайвань еще раз доказывает, что США «вмешиваются во внутренние дела Китая». Об этом он сообщил ТАСС.

«Китай выступает решительно против любого рода официальных связей между США и тайваньским регионом. <…> Данный визит вновь доказывает, что США не желают стабильности в Тайваньском проливе и не жалеют усилий на разжигание конфронтации между двумя сторонами и вмешательство во внутренние дела Китая», — сказал он.

По его словам, Китай «примет решительные контрмеры в ответ на провокации США».

Ранее Китай предупредил, что готов принять «решительные меры», если Канада «вмешается в вопрос» о статусе Тайваня на фоне анонса визита парламентской делегации на остров осенью 2022 года.

17 августа стало известно, что группа членов парламента Канады планирует в октябре посетить Тайвань с целью расширения торгового сотрудничества с островом. В поездку отправятся восемь членов Постоянного комитета парламента по вопросам международной торговли, которые также состоят в парламентской группе канадско-тайваньской дружбы (в списке есть как сенаторы, так и члены палаты общин).

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео приглашен принять участие в бизнес-форуме на Тайване в следующем месяце. Об этом сообщила в пятницу газета Taipei Times.

Мероприятие под названием Global Taiwan Business Forum пройдет 27 сентября в городе Гаосюн по инициативе издания "Цзыю шибао". Ожидается, что оно соберет около 300 бизнесменов, включая зарубежных гостей.

Помпео уже посещал остров в начале марта этого года. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь тогда вручила ему орден за большой личный вклад в укрепление двусторонних связей.

Новый визит может вызвать раздражение Пекина, считающего Тайвань частью китайской территории и относящего Помпео к числу политиков, на которых лежит ответственность за шаги, нарушающие суверенитет страны. В январе прошлого года власти Китая ввели санкции в отношении 28 таких граждан США, включая экс-госсекретаря.

Вооруженные силы Китая примут решительные меры, если власти Тайваня не прекратят провокации о независимости острова. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник Тань Кэфэй.

Минобороны Китая

"Администрация Демократической прогрессивной партии (правящая партия Тайваня - прим. ТАСС) и выступающие за независимость сепаратистские силы, исходя из своих личных интересов, предали интересы народа и, вступив в сговор с иностранными силами, устраивают провокации на тему независимости. В этом заключается причина нынешней эскалации вокруг Тайваня", - указал он.



"Мы серьезно предупреждаем администрацию Демократической прогрессивной партии и выступающих за независимость Тайваня сепаратистов, если они продолжат упрямо полагаться на внешние силы и не прекратят свои провокации о так называемой независимости, то мы будем говорить действиями и предпримем решительные контрмеры", - резюмировал официальный представитель Минобороны КНР.

Вооруженные силы Китая приступили в пятницу к проведению учений с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которую с Тайванем разделяет пролив. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В качестве района учений обозначена акватория острова Муюй, который расположен недалеко от города Фуцин. Задействованные в учениях силы и средства не уточняются. Их координаты указаны на сайте Управления по безопасности на море города Путянь. Учения с боевыми стрельбами продлятся до 27 августа.

С начала августа Вооруженные силы КНР провели целую серию военных учений вдоль своего побережья на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе, что было вызвано состоявшимся 2-3 августа визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Армия Китая также провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова Тайвань. На состоявшийся 14-15 августа визит на Тайвань делегации американских законодателей Китай также ответил серией учений в различных акваториях в Южно-Китайском, Желтом и Восточно-Китайском морях.

Рост напряженности в отношениях с Китаем в настоящее время не приведет к резкому увеличению поставок оружия на Тайвань со стороны США. Такое мнение выразили в четверг агентству Reuters на условиях анонимности источники, знакомые с ходом переговоров о продажах американского вооружения острову.

По их мнению, основное внимание будет уделяться обеспечению функционирования имеющихся у Тайваня систем вооружения и выполнению уже существующих договоренностей. "Я думаю, будет попытка поставить материалы Тайваню, и не только оружие <...>, - сказал один источник. - Больше боеприпасов. Ничего значительного".