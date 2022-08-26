Президент Сербии Александр Вучич назвал переговоры по Косово безуспешными. Он заявил, что прогресса в общении с представителями ЕС и США по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово машины с сербскими номерами, пока достичь не удалось. Об этом сообщает РИА Новости.

Резкое обострение напряженности между Приштиной и Белградом произошло после того, как власти самопровозглашенного Косово заявили о намерении ввести запрет на въезд автомобилей с сербскими номерами и документами. Белград привел свою армию в состояние повышенной боевой готовности, сербское население Косово начало строить баррикады, а косовская полиция была направлена к границе. Запрет должен был вступить в силу 1 августа, однако в итоге был отложен на месяц.

Накануне спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар начали за закрытыми дверями переговоры с сербским руководством, которые продолжались до ночи.

По словам Вучича, дипломатов из США и ЕС проводили уже после полуночи, и было решено продолжать переговоры.

«Верю, что в предстоящие дни сможем хотя бы в небольшой части достичь некоего компромиссного решения (…) И то, на что надеюсь, вовсе не обязательно будет, нужно еще много труда, в предстоящие дни будем упорно трудиться, чтобы обеспечить и сохранить мир и будущее сербов в Косово и Метохии», - заявил сербский лидер.