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22 минуты назад

Вучич назвал переговоры по Косово безуспешными

Алиса Селезнёва

Президент Сербии Александр Вучич назвал переговоры по Косово безуспешными. Он заявил, что прогресса в общении с представителями ЕС и США по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово машины с сербскими номерами, пока достичь не удалось. Об этом сообщает РИА Новости.

Резкое обострение напряженности между Приштиной и Белградом произошло после того, как власти самопровозглашенного Косово заявили о намерении ввести запрет на въезд автомобилей с сербскими номерами и документами. Белград привел свою армию в состояние повышенной боевой готовности, сербское население Косово начало строить баррикады, а косовская полиция была направлена к границе. Запрет должен был вступить в силу 1 августа, однако в итоге был отложен на месяц.

Накануне спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар начали за закрытыми дверями переговоры с сербским руководством, которые продолжались до ночи.

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По словам Вучича, дипломатов из США и ЕС проводили уже после полуночи, и было решено продолжать переговоры.

«Верю, что в предстоящие дни сможем хотя бы в небольшой части достичь некоего компромиссного решения (…) И то, на что надеюсь, вовсе не обязательно будет, нужно еще много труда, в предстоящие дни будем упорно трудиться, чтобы обеспечить и сохранить мир и будущее сербов в Косово и Метохии», - заявил сербский лидер.

При этом премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти ранее заверил, что с 1 сентября процесс замены регистрационных автомобильных номерных знаков для сербов, живущих в Косово, продолжится. Курти также анонсировал введение миграционных карт.

В мире,Видео,Александр Вучич,Мирослав Лайчак,ЕС,
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