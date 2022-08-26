С оглядкой на Вашингтон: Германия не даст Украине дальнобойного оружия

После начала спецоперации России на Украине Германия отказалась от давнего принципа не поставлять вооружение в зону конфликта. Тем не менее Берлин поддерживает Киев, но ориентируясь на своих партнеров, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом ранее глава МИД Германии заявила, что у самой страны запасы вооружений на грани истощения.

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В вопросах поддержки Украины Германия будет действовать, ориентируясь на своих союзников. Берлин не станет действовать в одиночку, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы граждан в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт).

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В частности, он подчеркнул, что немецкие власти не намерены поставлять Украине оружие, которое может быть использовано для ударов по территории РФ, передает T-Online.

Шольц утверждает, что такой же политики в вопросе военной помощи Киеву придерживается и Вашингтон.

"Я думаю, что этого принципа [отказа от поставок Украине оружия для ударов по РФ] следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", – сказал канцлер ФРГ.

Шольц обратил внимание, что после начала спецоперации России на Украине Германия отказалась от принципа не поставлять вооружение в зону конфликта. Вместе с тем он пообещал, что немецкая сторона будет "благоразумно и взвешенно" подходить к поддержке Украины, чтобы избежать эскалации конфликта.

"Наша цель во всем, что мы делаем, состоит в том, чтобы поддержать Украину, это предотвратит эскалацию войны, которая затем выльется в войну, которая не будет между Россией и Украиной, а будет совсем другой войной", – уверен Шольц.

Ранее во время поездки на военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Шольц отверг обвинения его правительства в нерешительности действий по поддержке Украины.

"Германия уже поставила [Украине] много эффективных и тяжелых вооружений", – сказал канцлер, подразумевая РСЗО Mars и самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Он заверил, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину "финансовыми средствами и оружием".

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась в интервью телеканалу ZDF, что ВС Германии испытывают "абсолютный дефицит собственных запасов", а поставки оружия Украине "находятся на тонкой грани". По этой грани власти Германии ходили "неделями и месяцами".

"Мы хотим поддержать ее [Украину] в военном отношении всем, что у нас есть, но, к сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов", – констатировала Бербок.

Именно поэтому, добавила министр, немецкие власти создали специальный фонд для вооруженных сил в размере €100 млрд.

Таким образом "с перспективой на следующие несколько лет" "военная промышленность должна специально производить материалы для Украины".

Бербок считает, что нужно быть готовым к тому, что конфликт на Украине "может продолжиться и в следующем году". Она считает, что поэтому Берлин должен не только оказывать Киеву краткосрочную поддержку, но и планировать помощь на среднесрочную перспективу. В связи с чем Шольц объявил о поддержке на 2023 год.