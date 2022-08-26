В украинской госкомпании «Энергоатом» заявили, что утром в пятницу, 26 августа, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается отключенной от энергосетей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия. При этом электричество есть в Херсонской и Запорожской областях Украины, которые находятся под контролем союзных сил.

«По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети», — говорится в сообщении «Энергоатома».

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25 августа на ЗАЭС из-за обстрела со стороны Украины и последовавшего короткого замыкания на линиях электропередачи сработала система безопасности. В результате города и районы Херсонской и Запорожской областей оказались обесточены.

Вскоре «Энергоатом» заявил о первом в истории полном отключении ЗАЭС.

Однако еще 25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что работа станции восстановлена. Электричество в Херсонской и Запорожской областях появилось в тот же день.

В районе Запорожской АЭС горят леса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий накануне заявил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЛЭП в районе Запорожской АЭС были отключены два энергоблока станции. По его словам, ЗАЭС после этого оставалась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара, как отметил глава администрации, один блок запустили.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военнослужащих.

Поездка миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может положить начало постоянному присутствию ее экспертов на станции. Об этом заявил в пятницу генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Это сложная миссия. Уже сама поездка экспертов через зону военных действий является не простым делом", - сказал Гросси в интервью французской радиостанции RFI. "Поэтому необходимо обеспечить условия безопасности. Это нужно сделать в координации между двумя странами. Мы должны также рассчитывать на поддержку ООН", - отметил он. "С технической точки зрения необходимо определить параметры миссии, решить, что мы можем сделать, а также, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте", - заявил гендиректор организации.

Условия поездки экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию согласовываются с Россией и Украиной в координации с ООН, сообщил Гросси.

Российские власти выразили надежду, что у силовиков Украины хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, хотя среди них есть те, кто не подконтролен центральному командованию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного председателя России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, визит членов МАГАТЭ состоится в ближайшее время - в конце августа – начале сентября. В настоящее время ведется активная подготовка для посещения станции. Миссия будет носить технический характер, заявил дипломат. В состав делегации войдут технические специалисты, в том числе из «Росатома», а также со стороны Украины.

Эксперты будут оценивать безопасность на АЭС, а также меры, которые необходимо принять. Полянского пояснил, что это будет не группа по расследованию, а миссия по оценке состояния атомной электростанции. Заместитель постпреда выразил надежду, что делегация будет в безопасности, отметив, что это не зависит от российской стороны.

В настоящее время делегации МАГАТЭ и ООН составляют безопасный маршрут для поездки на Запорожскую АЭС. Как ожидается, визит состоится в ближайшие дни.

Напомним, 25 августа два энергоблока Запорожской АЭС отключались из-за срабатывания аварийной защиты. После этого Запорожская область осталась без электроснабжения. Защита сработала из-за возгорания на территории станции. Пожар случился после удара украинских военных по линиям электропередачи.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что российские военные в ближайшее время подавят все точки, откуда ведется обстрел Запорожской атомной станции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сенатор выразил уверенность в том, что российским военным не нужны советы и они знают, что необходимо делать в ситуации с обстрелом атомной станции.

«Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС», — написал Джабаров.

Глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и химический концерн «Стирол» с подачи Соединенных Штатов, которые устроили всему миру ядерный шантаж. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Катастрофа на Запорожской АЭС выгодна только американцам, написал Зюганов. По его мнению, это связано с потерей контроля и господства англосаксами, которым нравилось всем управлять и командовать в течение 50 лет.

«Но это время уходит безвозвратно. Кстати, то, что мир уже не будет прежним, должны осознавать и российские чиновники», — добавил политик.

Он также указал на то, что Соединённые Штаты в 1945 году сбросили две ядерных бомбы на Японию, что повлекло за собой смерть 200 тысяч мирных граждан безо всякой «военной необходимости». Зюганов напомнил, что в Америке заявили о «ядерной дипломатии» в отношении СССР.

Ранее Зюганов заявил о необходимости провести внеочередной Совет Думы, чтобы обсудить действия вокруг ЗАЭС и ситуацию на Украине. Он также призвал максимально поддержать президента России Владимира Путина.

Отключение энергоблоков на Запорожской АЭС, которое произошло 25 августа, указывает на необходимость скорейшего визита на станцию специалистов МАГАТЭ. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, передает РИА «Новости».

«То, что мы видели сегодня, еще одно напоминание о том, почему так важно доставить техническую группу МАГАТЭ туда как можно скорее», — сказал Дюжаррик.

ООН продолжает работать с партнерами в МАГАТЭ, отметил он.

Представитель генсека ООН также добавил, что в настоящее время ведутся интенсивные дискуссии по этому вопросу.

Властям Украины необходимо пересмотреть энергобаланс страны в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, заявила в четверг в эфире украинского единого телемарафона бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" и депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

"Вы знаете, что сейчас Запорожская атомная электростанция по сути выведена из энергосистемы Украины. <...> Это означает, что нам сейчас надо срочно пересмотреть энергетические балансы", - сказала она.

По словам Тимошенко, Украине необходимо увеличить запасы собственного угля, а также провести переговоры с Евросоюзом о предоставлении Киеву на хранение порядка 2-2,5 млрд кубических метров газа.

"Не купить, а просто в наши [украинские] хранилища [газа] поместить на сохранение из тех ресурсов, которые Европа получает в качестве сжиженного газа", - подчеркнула она.

Ранее украинская компания "Энергоатом", эксплуатирующая Запорожскую АЭС, заявила, что якобы впервые в истории ЗАЭС произошло ее полное отключение от энергосети.

Издание "Запорожский вестник" в четверг сообщило, что в Мелитополе, Энергодаре и ряде других населенных пунктов Запорожской области отключено электричество из-за обстрела Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара украинских войск по линиям электропередачи в районе ЗАЭС произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. В результате два энергоблока ЗАЭС были отключены от сети. После ликвидации пожара один из них вновь ввели в работу, продолжаются работы по запуску второго отключенного от сети энергоблока. По его словам, энергоснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.