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7 минут назад

«Украл выборы»: американец перебил Байдена на митинге

Мария Иванова

Американец прервал речь президента США Джо Байдена во время его выступления на митинге в Мэриленде, выкрикнув «Ты украл выборы». Об этом сообщает Independent.

«Украл выборы»: американец перебил Байдена на митинге
Фото: ReutersReuters

Газета отмечает, что выкрик вызвал шквал недовольства в толпе, но Байден призвал отпустить мужчину и сказал, что «все в порядке».

«Ребята, невежество не знает границ, но мы никогда не сдавались. Мы никогда не сдавались, и мы работаем для американского народа», - подчеркнул Байден.

Он отметил законодательные достижения демократов в области развития инфраструктуры, климата и ограничения оборота оружия.

Также Байден назвал «философию» экс-президента США Дональда Трампа «полуфашизмом» и заявил, что уважает консервативных республиканцев, но проводит различие между ними и «республиканцами MAGA (Make America Great Again)».

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В апреле СМИ сообщили, что Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Чуть раньше во время пресс-конференции в Брюсселе Байден сказал журналистам, что «было бы очень хорошо», если бы он выдвинулся на следующих выборах. В то же время он отмечал, что его планы могут быть нарушены «судьбой».

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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