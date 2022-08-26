«Украл выборы»: американец перебил Байдена на митинге

Американец прервал речь президента США Джо Байдена во время его выступления на митинге в Мэриленде, выкрикнув «Ты украл выборы». Об этом сообщает Independent.
Газета отмечает, что выкрик вызвал шквал недовольства в толпе, но Байден призвал отпустить мужчину и сказал, что «все в порядке».
«Ребята, невежество не знает границ, но мы никогда не сдавались. Мы никогда не сдавались, и мы работаем для американского народа», - подчеркнул Байден.
Он отметил законодательные достижения демократов в области развития инфраструктуры, климата и ограничения оборота оружия.
Также Байден назвал «философию» экс-президента США Дональда Трампа «полуфашизмом» и заявил, что уважает консервативных республиканцев, но проводит различие между ними и «республиканцами MAGA (Make America Great Again)».
В апреле СМИ сообщили, что Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Чуть раньше во время пресс-конференции в Брюсселе Байден сказал журналистам, что «было бы очень хорошо», если бы он выдвинулся на следующих выборах. В то же время он отмечал, что его планы могут быть нарушены «судьбой».