«Энергоатом» заявил об отключении всех энергоблоков от сети

Все энергетические блоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Запорожская АЭС». В источнике прикреплен скриншот ответа службы поддержки украинской компании «Энергоатом». Там говорится, что электропитание ЗАЭС происходит через отремонтированную линию энергетической системы Украины.

Фото: ТАСС ТАСС

По состоянию на 9.00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины, — сказано в сообщении «Энергоатома».

В компании отметили, что выдачи мощности ЗАЭС возобновили свою работу. Специалисты ведут ремонт для подготовки подключения двух дополнительных энергоблоков ЗАЭС к сети.

25 августа стало известно, что Запорожская АЭС была впервые в истории отключена от энергосети. Причиной отключения энергоблоков станции в компании назвали повреждения линий связи из-за обстрелов и пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС.