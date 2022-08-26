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31 минуту назад

«Энергоатом» заявил об отключении всех энергоблоков от сети

News.ru

Все энергетические блоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Запорожская АЭС». В источнике прикреплен скриншот ответа службы поддержки украинской компании «Энергоатом». Там говорится, что электропитание ЗАЭС происходит через отремонтированную линию энергетической системы Украины.

«Энергоатом» заявил об отключении всех энергоблоков от сети
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 9.00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины, — сказано в сообщении «Энергоатома».

В компании отметили, что выдачи мощности ЗАЭС возобновили свою работу. Специалисты ведут ремонт для подготовки подключения двух дополнительных энергоблоков ЗАЭС к сети.

25 августа стало известно, что Запорожская АЭС была впервые в истории отключена от энергосети. Причиной отключения энергоблоков станции в компании назвали повреждения линий связи из-за обстрелов и пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

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