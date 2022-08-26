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39 минут назад

В США выигравший 1,33 миллиарда долларов в лотерею до сих пор не забрал приз

FBM.ruиещё 1

Житель США, который выиграл джекпот в лотерее Mega Millions в размере 1,34 млрд долларов, не забрал свой приз спустя 30 дней. Организаторы напомнили, что у победителя имеется в распоряжении год, чтобы забрать выигранные денежные средства.

В США выигравший $1,33 млрд в лотерею до сих пор не забрал приз
Фото: fbm.rufbm.ru

Представители Mega Millions призвали участников тщательно проверить свои билеты. Помимо этого, законы штата Иллинойс, на заправке которого был продан билет, не позволяют организаторам назвать имя победителя.

Было также отмечено, что после уплаты налогов общая сумма выигрыша составит 780,5 млн долларов.

О том, что житель Иллинойса выиграл рекордные 1,34 млрд долларов, стало известно в конце июля. Джекпот стал третьим по величине в США. Второй по размеру выигрыш пришелся на билет, который был приобретен в Бронксе. Его обладатель выиграл 1000002 долларов. Рекорд был установлен в октябре 2018 г., когда билет, купленный в штате Южная Каролина, принес победителю свыше 1,5 млрд долларов.

Стоит напомнить, что 20 июля 2022 г., житель Великобритании выиграл в европейской лотерее EuroMillions 184 млн евро (225,3 млн долларов).

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