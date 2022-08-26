В США выигравший $1,33 млрд в лотерею до сих пор не забрал приз

Житель США, который выиграл джекпот в лотерее Mega Millions в размере 1,34 млрд долларов, не забрал свой приз спустя 30 дней. Организаторы напомнили, что у победителя имеется в распоряжении год, чтобы забрать выигранные денежные средства.

Фото: fbm.ru fbm.ru

Представители Mega Millions призвали участников тщательно проверить свои билеты. Помимо этого, законы штата Иллинойс, на заправке которого был продан билет, не позволяют организаторам назвать имя победителя.

Было также отмечено, что после уплаты налогов общая сумма выигрыша составит 780,5 млн долларов.

О том, что житель Иллинойса выиграл рекордные 1,34 млрд долларов, стало известно в конце июля. Джекпот стал третьим по величине в США. Второй по размеру выигрыш пришелся на билет, который был приобретен в Бронксе. Его обладатель выиграл 1000002 долларов. Рекорд был установлен в октябре 2018 г., когда билет, купленный в штате Южная Каролина, принес победителю свыше 1,5 млрд долларов.