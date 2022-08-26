Вучич назвал переговоры по Косово безуспешными

Белграду не удалось достичь компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими личными документами и автомобильными номерами, заявил президент Сербии Александар Вучич после переговоров с представителями ЕС и США, передает РИА "Новости".

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По его словам, сербские власти проводили гостей из США и ЕС уже после полуночи и решили продолжать переговоры. Вучич выразил уверенность, что в предстоящие дни удастся достичь некоего компромиссного решения хотя бы в небольшой части.

"И то, на что надеюсь, вовсе не обязательно будет, нужно еще много труда, в предстоящие дни будем упорно трудиться, чтобы обеспечить и сохранить мир и будущее сербов в Косово и Метохии", — отметил Вучич.

Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар во второй половине дня 25 августа начали переговоры с Вучичем за закрытыми дверями. Они продолжились после паузы в 22.00 (23.00 мск). Политики отбыли ночью без заявлений для СМИ.