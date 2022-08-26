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10 минут назад

Konserwatyzm: Польша потеряет западные земли при вступлении в союз с Украиной

Газета.Ruиещё 5

Вступление Польши в союз с Украиной и одновременный выход из Евросоюза позволит Германии поднять вопрос о присвоении когда-то бывших немецкими земель. Об этом сообщает издание Konserwatyzm.

"Они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году"
Фото: ReutersReuters

"Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса - и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году, или больше", - написал автор.

Он также добавил, что экономически Польша уже входит в сферу влияния Германии, однако пока Варшава состоит в ЕС, Берлин не может предпринять больших мер. Слияние же с Украиной развяжет немцам руки. Оставшиеся регионы страны "подвергнутся со временем украинизации".

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17 августа президент Национального банка Польши Адам Глапиньский заявлял, что Германия запланировала вернуть свои бывшие земли в пределах польских границ. Ранее в Службе внешней разведки России сообщали о стремлении Польши установить контроль над наиболее перспективными отраслями экономики Украины.

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