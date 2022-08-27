Найден паспорт погибшего на Украине американского наемника

В сети появился паспорт ликвидированного американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Личный документ погибшего военного опубликовал в Telegram губернатор Приморского края Олега Кожемяко.

Судя по найденной фотографии паспорта, американец родился 31 марта 1998 года в штате Теннесси. По словам Кожемяко, американца ликвидировали добровольцы из приморского отряда «Тигр».

Ранее Госдепартамент США подтвердил гибель американского гражданина в ходе боевых действий на Украине, однако из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи не стал раскрывать личность военнослужащего.