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29 минут назад

Найден паспорт погибшего на Украине американского наемника

Lenta.ruиещё 3

В сети появился паспорт ликвидированного американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Личный документ погибшего военного опубликовал в Telegram губернатор Приморского края Олега Кожемяко.

Судя по найденной фотографии паспорта, американец родился 31 марта 1998 года в штате Теннесси. По словам Кожемяко, американца ликвидировали добровольцы из приморского отряда «Тигр».

Ранее Госдепартамент США подтвердил гибель американского гражданина в ходе боевых действий на Украине, однако из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи не стал раскрывать личность военнослужащего.

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова уведомила представителей США и главу мониторинговой миссии ООН о том, что тело наемника согласны отправить его родственникам. Джонс был ликвидирован военнослужащими Народной милиции ДНР в районе населенного пункта Егоровка, заявила чиновница.

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