WSJ: США планируют дать название миссии на Украине

Вашингтон намерен в ближайшие недели дать название своей миссии по помощи Украине, а также назначить генерала, который ее возглавит. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Wall Street Journal.

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По данным источников издания, название может быть дано по аналогии наименованием миссий в Ираке и Афганистане. И оно имеет серьезное бюрократическое значение, так как даст возможность предоставить долгосрочное целевое финансирование, а также награды военным, участвующим в операции.

При этом назначение в качестве руководителя генерала говорит о создании команды людей, ответственных за координацию усилий, а также «переход к предоставлению обучения и поддержки Украине в течение многих лет».

Однако в Пентагоне отказались подтвердить информацию источников The Wall Street Journal. Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер в ходе брифинга отметил, что пока ничего не может сказать о том, будет ли дано официальное название миссии на Украине.

«Я не могу это подтвердить. Мне ничего не известно о каких-либо планах организации именной операции в поддержку помощи Украине в сфере безопасности», — подчеркнул Райдер.

При этом он пообещал журналистам дать всю необходимую информацию, если ситуация изменится.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере почти трех миллиардов долларов. По словам американского лидера, это поможет Киеву «приобрести системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары».