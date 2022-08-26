Трасс предупредила британцев о затяжном кризисе

Глава МИД Великобритании, кандидат в премьер-министры Лиз Трасс предупредила жителей страны о затяжном энергетическом кризисе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TalkTV.

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По ее словам, энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, а решение этой проблемы потребует резких мер со стороны правительства.

«Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы. Это долгосрочная проблема», - сказала Трасс.

По словам Трасс, из-за отказа от российских углеводородов Великобритании необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, а также ускорить темпы строительства АЭС и активнее переходить на возобновляемые источники энергии.