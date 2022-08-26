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13 минут назад

В ЦРУ заинтересовались недвижимостью россиян в Турции

Мария Иванова

Сотрудники ЦРУ обратили внимание на недвижимость, которую граждане России активно покупают в Турции, и пригрозили местным бизнесменам негативными последствиями сотрудничества с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

В ЦРУ заинтересовались недвижимостью россиян в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собственные источники турецкой газеты утверждают, что представитель ЦРУ на встречах с главами местных строительных компаний «открыто угрожал» им из-за роста продаж жилья россиянам.

«[Он] <…> задавал бизнесменам, <…>, следующие вопросы: «Сколько жилья вы продали русским?», «В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?», «По каким каналам проводилась оплата?», «Получали ли вы деньги наличными или через банк?» - рассказали собеседники издания.

Yeni Safak отметила, что одновременно с этим на Турцию давит администрация США. 22 августа американский Минфин направил Союзу промышленников и предпринимателей Турции письмо, в котором предупредил об опасности сотрудничества с РФ в условиях санкций.

Ранее газета Le Monde рассказала, что с февраля по июнь 2022 года недвижимость в Турции купили почти 5 тыс. россиян, причем 1275 из них - только за июнь.

Любой иностранец, который инвестирует или покупает в Турции недвижимость стоимостью более $400 тыс., может рассчитывать на турецкое гражданство. Это позволяет инвесторам перенести свою финансовую деятельность из России, находящейся под санкциями, в Турцию, «идеально связанную с мировой финансовой системой и западными производственно-сбытовыми цепочками».

В мире,ЦРУ,Администрация США,
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