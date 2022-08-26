Шольц высказался о поставках оружия для ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине оружие, с помощью которого можно нанести удары по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Шольца, немецкие власти хотят избежать дальнейшего развития конфликта на Украине. Он напомнил, что ранее президент США Джо Байден заявил, что не будет поставлять дальнобойное оружие для обстрелов России.
«Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — сказал глава правительства ФРГ.
Напомним, ранее Шольц заявил, что Германия будет и дальше передавать Киеву обещанное оружие. Он напомнил, что Берлин поставит Украине зенитные установки Gepard, гаубицы и системы противовоздушной обороны Iris-T.