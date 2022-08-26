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21 минуту назад

Шольц высказался о поставках Киеву оружие для ударов по России

Никита Бородкин

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине оружие, с помощью которого можно нанести удары по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц высказался о поставках оружия для ударов по России
Фото: ReutersReuters

По словам Шольца, немецкие власти хотят избежать дальнейшего развития конфликта на Украине. Он напомнил, что ранее президент США Джо Байден заявил, что не будет поставлять дальнобойное оружие для обстрелов России.

«Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — сказал глава правительства ФРГ.

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Напомним, ранее Шольц заявил, что Германия будет и дальше передавать Киеву обещанное оружие. Он напомнил, что Берлин поставит Украине зенитные установки Gepard, гаубицы и системы противовоздушной обороны Iris-T.

В мире,Армия,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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