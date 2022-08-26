«Они близки России»: в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи

Отказ Эр-Рияда идти навстречу просьбам американскому лидеру Джозефа Байдена увеличить добычу нефти показывает большую близость Саудовской Аравии к России, чем к Соединенным Штатам, пишет в издании Forbes генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт.

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По его словам, глава Белого дома неоднократно и напрасно пытался добиться от своего ближневосточного союзника поддержки на рынке углеводородов. Эберхарт напомнил, что Байден желает падения цен на нефть, которая является главным катализатором инфляции, к промежуточным выборам в ноябре. Президент США не раз умолял Эр-Рияд помочь в увеличении поставок. В последний раз это произошло в середине июля во время визита в Саудовскую Аравию. Однако лидеры страны мольбам Байдена не вняли, пишет эксперт.

Эберхарт отметил, что в Эр-Рияде недовольны попытками американских властей заключить ядерную сделку с Ираном. Это угрожает тем, что региональный соперник саудитов сможет улучшить свое экономическое положение. Кроме того, Тегеран получит возможность продавать нефть. Именно попытки президента США добиться своих политических целей за счет нормализации отношений с Ираном стали причиной недавних заявлений Эр-Рияда о возможном сокращении добычи нефти.