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1 час назад

ЦРУ стало проявлять интерес к недвижимости россиян в Турции

Газета.Ruиещё 1

Представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США стали проявлять интерес к недвижимости, покупаемую россиянами в Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное издание.

ЦРУ стало проявлять интерес к недвижимости россиян в Турции
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным источников турецкой прессы, резидент ЦРУ в Турции на встречах с представителями местных строительных компаний "открыто угрожал" им в связи с ростом в последние месяцы приобретения гражданами жилья РФ жилья. \

Представитель ЦРУ спрашивал: "Сколько жилья вы продали русским?", "В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?", "По каким каналам проводилась оплата?". Он также уточнял были ли проведены сделки наличными или через банк. Турецкие журналисты считают, американская разведка давит на Анкару. Минфин США 22 августа направил крупнейшему в Турции деловому объединению — Союзу промышленников и предпринимателей (ТЮСИАД) — письмо с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией.

Ранее наемник из Соединенных Штатов Кент Маклеллан по прозвищу Boneface заявил, что на Украине он оказался при содействии Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По данным издания, он находился на территории завода "Азовсталь" и вернулся в США с украинским гражданством. Отмечается, что на Украине наемник оказался после Майдана в 2014 году, и в этом ему помогло ЦРУ.

В мире,ЦРУ,Казначейство США,
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