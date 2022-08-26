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14 минут назад

Соломоновы острова не разрешили заход военному кораблю США

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Власти Соломоновых островов не разрешили заход в свой порт кораблю береговой охраны США, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление американских пограничников.

Соломоновы острова не разрешили заход военному кораблю США
Фото: ReutersReuters

Представитель береговой охраны США в Гонолулу лейтенант Кристин Кэм заявила, что кораблю Oliver Henry, который совершал плановое патрулирование в районе Соломоновых островов, потребовалось пополнить запасы топлива и провизии. Для этих целей моряки рассчитывали зайти в порт Хониары – столицы Соломоновых островов.

«Правительство Соломоновых островов не ответило на запрос правительства США о предоставлении дипломатического разрешения на дозаправку и пополнение провиантом в Хониаре», – цитирует РИА «Новости» Кэм.

По ее словам, корабль пришлось перенаправить в Папуа – Новую Гвинею.

Издание со ссылкой на сообщения морских сервисов в соцсетях сообщает, что одновременно с американским кораблем зайти в порт не разрешили и британскому патрульному кораблю Spey.

В материале говорится, что отказ в приеме корабля береговой охраны США усиливает опасения, что Соломоновы острова разрывают связи с западными странами в пользу Китая.

Напомним, премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет «красной линией» для Канберры и Вашингтона.

В мире,Скотт Моррисон,
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