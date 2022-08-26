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56 минут назад

США обещали поддерживать Украину «до тех пор, пока ей нужна помощь»

Деловая газета "Взгляд"

Вашингтон впечатлен достижениями Украины и намерен поддерживать ее настолько долго, насколько потребуется, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США обещали поддерживать Украину «до тех пор, пока ей нужна помощь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жан-Пьер спросили, доверяет ли президент США Джо Байден украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а также собирается ли дать Киеву гарантии. Жан-Пьер ответила, что США «поддерживают президента Зеленского и его борьбу за свободу», передает ТАСС.

«Кремль хочет, чтобы Украина была демократией, но она и есть демократия. Это суверенная страна», – заявила Жан-Пьер, добавив, что Вашингтон «будет продолжать поддерживать» Украину «до тех пор, пока» Киеву требуется американская помощь.

Жан-Пьер утверждает, что Украина «борется за свою демократию, и это важно», а в США «были невероятно впечатлены тем, что она смогла сделать». США намерены «продолжать привлекать Кремль к ответственности, и именно на этом сосредоточатся».

Также Жан-Пьер сказал, что ей «нечего объявить ни о визите» Зеленского в США, «ни о личной встрече» Байдена с Зеленским.

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