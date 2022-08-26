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По их словам, позиция российских властей заключается в том, что Вашингтон и страны Запада ведут прокси-войну на Украине, и религиозный лидер католиков поддерживает данную точку зрения. Он заявил, что конфликт вокруг бывшей советской республики, возможно, был каким-то образом спровоцирован, пишет издание.

Тем временем, западные политики и эксперты продолжают спорить о вине НАТО в эскалации конфликта. «Хотела ли Украина вступить в Евросоюз, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любые из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России», — говорится в статье.