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17 минут назад

СМИ назвали неожиданного сторонника «позиции России по Украине» на Западе

Елена Прошина

Папа римский Франциск придерживается взгляда об ответственности Североатлантического альянса за начало российской спецоперации на Украине, сообщает Foreign Affairs со ссылкой на советника бывшего американского лидера Дональда Трампа по России Фиону Хилл и профессора Джорджтаунского университета Энджелу Стент.

СМИ назвали неожиданного сторонника «позиции России по Украине» на Западе
Фото: ReutersReuters

По их словам, позиция российских властей заключается в том, что Вашингтон и страны Запада ведут прокси-войну на Украине, и религиозный лидер католиков поддерживает данную точку зрения. Он заявил, что конфликт вокруг бывшей советской республики, возможно, был каким-то образом спровоцирован, пишет издание.

Тем временем, западные политики и эксперты продолжают спорить о вине НАТО в эскалации конфликта. «Хотела ли Украина вступить в Евросоюз, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любые из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России», — говорится в статье.

Напомним, в мае текущего года Франциск заявил, что действия Альянса у российских границ могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Как признался Папа римский, он затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Киеву. При этом понтифик выступил за отказ от гонки вооружений.

В мире,ФРАНЦИСК,Фиона Хилл,Дональд Трамп,НАТО,ЕС,
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