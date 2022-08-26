Страна ЕС выступила за дипломатическое решение конфликта на Украине

Кандидат на должность главы Республики Словения Иво Вайгл сообщил о том, что выступает за дипломатическое решение конфликта на территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика.
Его точка зрения заключается в том, что Словения должна проводить политику мира. Вайгл заявил, что как бывший министр иностранных дел республики и член Европейского парламента всегда будет выступать за то, чтобы при возникновении конфликта приоритет отдавался дипломатии. Он считает, что необходимо сблизить позиции сторон настолько, чтобы стало возможно добиться мира. Так политик ответил на вопрос ведущей о его отношении к ситуации вокруг Украины и оказанию Киеву военной помощи.
Как показывают опросы общественного мнения, Вайгл находится на четвертом месте по популярности среди кандидатов в президенты Словении. Указ о проведении первого тура выборов президента республики председатель Государственного собрания Уршка Клакочар-Зупанчич подписал 20 июля. Он назначен на 23 октября. Возможная дата проведения второго тура голосования - 13 ноября.
Напомним, лидер Украины Владимир Зеленский предупредил Россию о «последней черте» украинского конфликта, за которой Киев откажется от мирных переговоров с Москвой.