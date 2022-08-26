Страна ЕС выступила за дипломатическое решение конфликта на Украине

Кандидат на должность главы Республики Словения Иво Вайгл сообщил о том, что выступает за дипломатическое решение конфликта на территории Украины , сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика.

Его точка зрения заключается в том, что Словения должна проводить политику мира. Вайгл заявил, что как бывший министр иностранных дел республики и член Европейского парламента всегда будет выступать за то, чтобы при возникновении конфликта приоритет отдавался дипломатии. Он считает, что необходимо сблизить позиции сторон настолько, чтобы стало возможно добиться мира. Так политик ответил на вопрос ведущей о его отношении к ситуации вокруг Украины и оказанию Киеву военной помощи.