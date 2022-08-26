В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
52 минуты назад

Зеленский пообещал украинцам «самый сложный период в истории»

Ura.Ruиещё 1

Грядущий зимний период станет для украинцев самым тяжелым в истории государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский предрек украинцам сложные время
Фото: фициальный сайт президента Украины president.gov.uaфициальный сайт президента Украины president.gov.ua

«[Грядущий зимний период] действительно будет самым сложным в нашей истории», — сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация с энергетикой у государства очень опасная и острая.

Евросоюз ввел санкции против России после начала специальной операции на Украине. В Евросоюзе заявили, что будут постепенно отказывать от российского газа. В ЕС приняли постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. Ранее сообщалось, что в Гааге собираются попросить временно снять санкции против России из-за проблем с энергетикой. В Германии предрекли Украине серьезные проблемы с продовольствием и энергоснабжением грядущей зимой. Агентство Reuters отмечало, что президент России Владимир Путин выбрал тактику Александра I в противостоянии с Европой.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители