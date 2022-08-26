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18 минут назад

Группа попавших в «черный список» Киева граждан США обратилась с жалобой в Конгресс

Елена Прошина

Группа из 16 граждан Соединенных Штатов, включенных в «черный список» Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Украины, финансируемого американскими властями, обратилась с письмом к Конгрессу США, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Граждане США пожаловались на внесение их имен в «черный список» Киева
Фото: ReutersReuters

В нем содержится требование принять меры для защиты их прав и свободы слова. Под письмом подписался ряд представителей, среди которых военные и политика США. По их словам, все они были внесены в перечень, обнародованный ЦПД. Отмечается, что эта иностранная организация обвинила их в продвижении «российской пропаганды» и объявила «информационными террористами» и «военными преступниками».

По словам авторов документа, Центр финансируется американским правительством. Отмечается, что против них исходят угрозы «гарантированному конституцией праву на свободу слова и академической свободе», а также угрозы физического насилия.

Письмо направлено в комитеты по иностранным делам, юридические комитеты и спецкомитеты по разведке Палаты представителей и Сената Конгресса США. Граждане призвали их осуществить проверку использования средств налогоплательщиков и провести расследование относительно финансирования данной правительственной структуры.

Также авторы документа отметили, что в «черный список» включен, в том числе действующий сенатор США, экс-конгрессмен, целый ряд политиков, бывших сотрудников американских спецслужб, а также ученые и представители СМИ.

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