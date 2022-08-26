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1 час назад

Байден заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией в США

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе властей в борьбе с инфляцией в стране. Соответствующее заявление он сделал на митинге в штате Мэриленд, организованном Национальным комитетом Демократической партии Соединенных Штатов, передает телеканал C-Span.

Байден заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией в США
Фото: ReutersReuters

Как указал глава государства, рост инфляции в мире вызван последствиями пандемии коронавируса и ситуацией на Украине. "Мы делаем успехи", - отметил он. По словам американского лидера, этим летом в США цены на бензин упали больше, чем на доллар.

"Мы продолжим их снижать", - заверил он.

Также политик напомнил, что в августе он подписал утвержденный конгрессом пакет мер, направленных на снижение инфляции в США и предусматривающих выделение $430 млрд, в том числе на инициативы в сфере здравоохранения и борьбы с изменением климата. Ожидается, что данный пакет мер по борьбе с инфляцией снизит дефицит бюджета страны более чем на $300 млрд в течение следующих 10 лет, добавил он.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в Соединенных Штатах по итогам июля 2022 года выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% в июне.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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