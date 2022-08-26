Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян

Чешское правительство предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами Европейского союза, Россией и Белоруссией, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

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По словам дипломата, Прага заявит об этой инициативе на предстоящей неделе на встрече министров иностранных дел государств — членов Евросоюза. Липавский считает, что эта мера позволит россиянам и белорусам и впредь подавать заявки на краткосрочные визы в страны ЕС, но увеличит время обработки запроса, потребует собирать больше документов и повысит затраты с 35 до 80 евро.

Bloomberg называет это предложение «компромиссом», который должен смягчить разногласия в Европейском союзе относительно визовых ограничений в отношении граждан России и Белоруссии. По данным издания, чиновники ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, так как Берлин, Вена и южные страны Евросоюза, которые рассчитывают на туризм, вероятно, будут сопротивляться.