В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
1 час назад

Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян

Елена Прошина

Чешское правительство предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами Европейского союза, Россией и Белоруссией, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, Прага заявит об этой инициативе на предстоящей неделе на встрече министров иностранных дел государств — членов Евросоюза. Липавский считает, что эта мера позволит россиянам и белорусам и впредь подавать заявки на краткосрочные визы в страны ЕС, но увеличит время обработки запроса, потребует собирать больше документов и повысит затраты с 35 до 80 евро.

Bloomberg называет это предложение «компромиссом», который должен смягчить разногласия в Европейском союзе относительно визовых ограничений в отношении граждан России и Белоруссии. По данным издания, чиновники ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, так как Берлин, Вена и южные страны Евросоюза, которые рассчитывают на туризм, вероятно, будут сопротивляться.

Ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что 30 августа главы МИД 27 государств — членов Евросоюза обсудят единый подход относительно вопроса выдачи виз для граждан РФ.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители